Iger kündigte nun angesichts »weltweiter wirtschaftlicher Herausforderungen« einen Umbau in drei Segmente an: ein Unterhaltungssparte, die Film, Fernsehen und Streaming umfasst, ein auf Sport fokussierte Einheit sowie den Bereich Disney Parks, Erlebnisse und Produkte. Die Umstrukturierung werde Abläufe straffen, das Geschäft effizienter machen und die Kosten senken, hieß es. Zuletzt hatte Disney während der Coronapandemie 32.000 Mitarbeiter entlassen, vor allem in Themenparks.