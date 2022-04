Kritiker sprechen vom »Don't Say Gay«-Gesetz. Anfang März hat Floridas Gouverneur Ron DeSantis ein Gesetz unterzeichnet, das an Grundschulen Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität verbietet.

Disney-Chef Bob Chapek hatte das Gesetz verurteilt und alle politischen Spenden seines Unternehmens in Florida gestoppt. Nun folgt offenbar die Retourkutsche von DeSantis.

Er will dem Disney-Vergnügungspark in Orlando sein Recht auf Selbstverwaltung aberkennen lassen. Anlässlich einer Sitzung des Kongresses von Florida zur Reform der Wahlbezirke sagte DeSantis am Dienstag, die Abgeordneten würden nun »die Beendigung aller Sonder-Bezirke prüfen, die in Florida vor 1968 beschlossen wurden – und das schließt den Reedy Creek Improvement District mit ein«.