Mit ihrem rund 400 Milliarden Dollar schweren Inflation Reduction Act wollen die USA die Produktion grüner Güter ins Land holen, in seiner »State of the Union«-Rede verteidigte US-Präsident Joe Biden diese protektionistische Politik . Doch wie viel davon tatsächlich umgesetzt werden kann, ist laut einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) fraglich.