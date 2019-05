Apotheken Oberlandesgericht bestätigt Verbot von DocMorris-Terminal

Der bundesweit erste DocMorris-Apothekenautomat bleibt bis auf Weiteres außer Betrieb. Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe bestätigte am Mittwoch das vom Landgericht Mosbach verhängte Verbot. DocMorris, eine europaweit tätige Versandapotheke aus den Niederlanden, hatte vor zwei Jahren in der baden-württembergischen Gemeinde Hüffenhardt, Neckar-Odenwald-Kreis, den ersten Automaten dieser Art in Deutschland in Betrieb genommen.

Aus Sicht der Hüffenhardter ist das Urteil schmerzlich. Seit vier Jahren gibt es keine Apotheke mehr in dem Ort nordwestlich von Heilbronn. Wer Kopfschmerztabletten oder Blutdruckmittel braucht, muss fast sechs Kilometer weit fahren. "Die nächste Apotheke ist in Haßmersheim", sagt Bürgermeister Walter Neff.

Apotheker verweisen auf das Arzneimittelgesetz

Im April 2017 konnten Kunden von Hüffenhardt aus erstmals per Video Kontakt mit einem Apotheker in Heerlen aufnehmen und Medikamente aus dem Automaten erhalten. Doch zwei Tage später war wieder Schluss: Das Regierungspräsidium Karlsruhe stoppte das Projekt.

Danach gab es aus dem Automaten noch eine Zeitlang Arzneimittel, die nicht verschreibungspflichtig waren. Schließlich setzte das Landgericht Mosbach auch dieser Praxis ein Ende: Es folgte der Argumentation des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg und von Apothekern aus der Umgebung, die einen Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz monierten. Dagegen hat DocMorris Berufung vor dem Oberlandesgericht Karlsruhe eingelegt (Aktenzeichen: 6 U 16/18 u.a.).

Apotheker kritisieren schon länger, dass Versandhändler in immer neue Felder vordringen wollen. Aus ihrer Sicht will sich DocMorris "Wettbewerbsvorteile auf Kosten der Arzneimittelsicherheit" verschaffen. Sie warnen vor gesundheitlichen Schäden wegen fehlender Überwachung.

Jährlich 500.000 Notfälle durch Medikationsfehler

Valentin Saalfrank von der Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im Deutschen Anwaltverein verweist auf jährlich rund 500.000 Notaufnahmen im Krankenhaus wegen unerwünschten Arzneimittelwirkungen durch vermeidbare Medikationsfehler. Deshalb plädiert er dafür, die Abgabe nur hochqualifizierten natürlichen Personen zu überlassen, die eine Betriebserlaubnis haben - anstelle von Kapitalgesellschaften, bei denen die Gewinnmaximierung im Vordergrund stehe.

"Dass das, was in Hüffenhardt geschehen soll, keine Abgabe apothekenpflichtiger Arzneimittel im Wege des Versandes darstellt, ist offensichtlich", meint der Medizinrechtler. Vielmehr sei es das strafbare Betreiben einer Apotheke ohne Apothekenbetriebserlaubnis.

DocMorris trifft auch in der Politik auf Widerstand: Ein Referentenentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn für ein "Gesetz zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheken" betont das Verbot von Arzneimittel-Automaten außerhalb von Apotheken.