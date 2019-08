Gerichtsverfahren Deutsche Bank würde Trumps Steuerunterlagen herausgeben

Die Deutsche Bank besitzt Steuererklärungen von Donald Trump. Der US-Präsident hat diese Dokumente bisher geheim gehalten. Ob die Bank die Unterlagen wie vom US-Kongress gefordert auch aushändigen muss, ist allerdings noch offen. Seit die Demokraten im Kongress die Mehrheit übernommen haben, versuchen sie, die Herausgabe der Dokumente zu erzwingen.

Das Frankfurter Geldhaus schrieb in einer Mitteilung an ein US-Berufungsgericht, es sei im Besitz von Steuererklärungen. Die Mitteilung, in der die Namen der betroffenen Personen beziehungsweise Firmen geschwärzt waren, stand im Zusammenhang mit einer Anhörung des Gerichts zu dem Thema am vergangenen Freitag. Die Bank lehnte einen Kommentar ab. Ein Anwalt der Familie Trump war zunächst nicht erreichbar.

In den USA ist es Tradition, dass der Präsident der Öffentlichkeit Einblick in seine Finanzen gewährt. Trump lehnt dies aber ab. Er und seine Kinder Ivanka, Eric und Donald Jr. wehren sich juristisch dagegen.

Schulden von 130 Millionen Dollar

Im Frühjahr hatte ein Gericht entschieden, dass die Deutsche Bank und das US-Institut Capital One zur Herausgabe von Dokumenten an den US-Kongress verpflichtet sind. Die Anwälte Trumps und seiner Familie gingen in Berufung und argumentieren, dass es keine rechtmäßige Grundlage für die Dokumenteneinsicht gebe.

Die Deutsche Bank hatte mitgeteilt, der Aufforderung des Gerichts Folge zu leisten, wenn ein rechtmäßiges Urteil vorliege. Wie Capital One in einer Mitteilung an das Gericht schrieb, liegen dem Institut keine Steuererklärungen von Trump vor.

Deutschlands größtes Geldhaus hatte Trump, der damals noch als Immobilienunternehmer tätig war, vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt. Viele andere Institute hatten das nicht mehr getan. Dokumenten zufolge schuldet Trump der Deutschen Bank Trust Company Americas mindestens 130 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Immobilienprojekten.