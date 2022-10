DPD hat in Deutschland nach eigenen Angaben rund 9500 Festangestellte in der Verwaltung und in den Paketzentren sowie 900 »Systempartner« – also Subunternehmer, die im Auftrag von DPD unterwegs sind und deren Fahrer Pakete ausliefern.

Das Kürzel DPD stand ursprünglich für Deutscher Paketdienst. Nach dem Einstieg der französischen Post wurde die Bedeutung des Kürzels auf »Dynamic Parcel Distribution« geändert.