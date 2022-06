Die infolge der russischen Sanktionen ausgefallenen Gaslieferungen und die dadurch notwendigen Ersatzbeschaffungen zu aktuell sehr hohen Marktpreisen hätten die finanzielle Lage der Gazprom Germania so sehr verschlechtert, dass die Bundesregierung die Liquidität mit einem KfW-Darlehen absichern müsse, hieß es seitens der Bundesregierung.

Unternehmen erhält neuen Namen

Die Gazprom Germania wird außerdem in »Securing Energy for Europe GmbH« umbenannt. Damit solle ein deutliches Signal in den Markt gehen, dass das Ziel der getroffenen Maßnahmen ist, die Energieversorgung in Deutschland und Europa zu sichern. Bereits im April hatte der russische Mutterkonzern das Unternehmen in Deutschland zu einer Namensänderung aufgefordert, weil er nicht mit diesem identifiziert werden wollte.