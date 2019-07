Überangebot in Dubai Wo Luxusvillen wieder zu Schnäppchen werden

Wer nach Möglichkeiten sucht, den explodierenden Immobilienpreisen in Berlin und anderen deutschen Großstädten zu entkommen, dem hilft womöglich ein Blick über den Tellerrand. Im Wüstenstaat Dubai zum Beispiel sind die Baumaschinen seit Jahren so intensiv im Einsatz wie sonst wohl allenfalls noch in einigen Metropolregionen Chinas.

Mehr als 22.000 Wohnungen und Häuser seien allein im vergangenen Jahr entstanden, berichtet die in Dubai ansässige Maklerfirma Asteco. In diesem Jahr sollen weitere 30.000 Einheiten hinzukommen. In Berlin, das noch ein wenig größer ist als Dubai, waren es zuletzt gerade einmal 16.000.

Die Folgen des Baubooms freuen vor allem die Käufer. Das Angebot ist inzwischen so üppig, dass die Preise regelrecht abgestürzt sind. Im Juni 2019 lagen sie 15 Prozent unter den Vergleichswerten des Vorjahres, wie das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Unternehmen Cavendish Maxwell nun vorrechnet.

Laut einer Studie der Immobilienexperten ist das Preisniveau damit sogar niedriger als in den Jahren nach der globalen Bankenkrise und der daraus resultierenden Überschuldung, von der Dubai seinerzeit besonders betroffen war. Schon damals waren die Immobilienpreise eingebrochen.

Um das Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage wieder ins Lot zu bringen, wurden bereits zahlreiche Projekte gestoppt - zum Beispiel die Aufschüttung zweier künstlicher Inseln nach dem Vorbild von Palm Jumeirah, einer menschgemachten Insellandschaft, die aus der Luft wie das Blatt einer Palme aussieht. Schon die dortigen Residenzen für Millionäre waren am Ende nur mit großen Rabatten zu verkaufen.

Die Entwicklung in Dubai zeigt Probleme auf, die sich ergeben können, wenn man den Immobilienmarkt allzu sehr den Marktkräften überlässt. Der aktuelle Wertverfall betrifft in erster Linie Häuser und Wohnungen der oberen Preisklasse, in der die Investoren die höchsten Gewinne witterten.

Ähnliche Tendenzen sind auch in Berlin zu beobachten, wo derzeit vornehmlich Luxuswohnungen entstehen, die sich nur eine kleine Gruppe von Bestverdienern leisten kann - und die sie überdies oft nur als Zweitwohnsitz nutzt.

Das Problem hat auch die Dubaier Regulierungsbehörde für den Wohnungsmarkt inzwischen erkannt. Künftig will man deshalb statt internationalen Spekulanten lieber die heimische Mittelschicht bedienen, die auf bezahlbaren Wohnraum angewiesen ist.

Die Staatsführung hat umgerechnet knapp 7,5 Milliarden Euro bereitgestellt, um erschwinglichen Wohnraum für Angestellte und Arbeiter mit mittlerem Einkommen zu errichten.