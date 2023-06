Die Binnenschifffahrt hat im vergangenen Jahr auch wegen der Beeinträchtigung durch das Niedrigwasser auf dem Rhein so wenig wie noch nie seit der Wiedervereinigung transportiert. 182 Millionen Tonnen an Gütern wurden auf den Wasserstraßen befördert, und damit 6,4 Prozent weniger als 2021, wie das Statistische Bundesamt ermittelte. Ausbleibende Regenfälle sorgten am Rhein und anderen Flüssen in Deutschland im vergangenen Sommer wochenlang für Niedrigwasser, das zeitweise zu Pegelständen unter null führte. Der unterdurchschnittliche Schneefall im Winter, besonders in der Schweiz, trägt Schattenberg zufolge zu den aktuell niedrigen Rheinpegeln bei. »Die geringen Niederschläge der vergangenen Wochen kommen hinzu«, sagte er.