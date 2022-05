Eine allgemeine Abwrackprämie hatten VW, BMW , Daimler und Co. auch im großen Corona-Konjunkturpaket 2020 nicht durchsetzen können . Zwei Jahre später, unter Deutschlands neuem Bundesverkehrsminister Volker Wissing , könnte das Instrument einem Medienbericht zufolge nun kommen – zumindest für den Erwerb von Fahrzeugen mit Elektroantrieb.

Und auch so sollen die Deutschen mit noch deutlich umfassenderen Zuschüssen zum Kauf von Elektroautos bewegt werden als ohnehin schon, wie das » Handelsblatt « unter Berufung auf ein Regierungsgutachten berichtet, in dem mehrere Forschungsinstitute den Entwurf für ein Klimaschutzsofortprogramm bewertet haben.

Demnach plant der FDP -Politiker, die vorgesehene Kaufprämie für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge oder Brennstoffzellenautos bis 2027 zu verlängern und deutlich zu erhöhen. Wer ein Auto mit einem Kaufpreis von maximal 40.000 Euro kauft, soll künftig statt 6000 Euro fast doppelt so viel erhalten: 10.800 Euro und damit mehr als 25 Prozent des Kaufpreises.

Mobilitäts-Professorin Susan Shaheen: Diese Frau will BMW unter Strom setzen – und zwar schnell

Mobilitäts-Professorin Susan Shaheen: Diese Frau will BMW unter Strom setzen – und zwar schnell

Mobilitäts-Professorin Susan Shaheen: Diese Frau will BMW unter Strom setzen – und zwar schnell

Mobilitäts-Professorin Susan Shaheen: Diese Frau will BMW unter Strom setzen – und zwar schnell

Planlose Strategie: Wie die Kaufprämie am Elektroauto-Ziel vorbeiführt

Planlose Strategie: Wie die Kaufprämie am Elektroauto-Ziel vorbeiführt

Planlose Strategie: Wie die Kaufprämie am Elektroauto-Ziel vorbeiführt Von Arvid Kaiser

Planlose Strategie: Wie die Kaufprämie am Elektroauto-Ziel vorbeiführt Von Arvid Kaiser

Den Kauf von Plug-in-Hybriden will Wissing im Gegensatz zu Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) weiter bis 2024 fördern und nicht bereits in diesem Jahr beenden. Den Zuschuss will er halbieren, auf 2250 beziehungsweise 1875 Euro je nach Kaufpreis.