Um bei Lithium die Versorgung zu sichern, ist laut Källenius auch ein Comeback des aus Umweltschutzgründen vielerorts unbeliebten Bergbaus nötig. Der Ausbau der Kapazitäten bei der Förderung und der Verarbeitung sei »ein gigantisches industrielles Vorhaben«, sagte er der »FAZ«. Und: »Diese Rohstoffe werden nicht alle in Europa gefördert werden. Dafür brauchen wir Handelsabkommen mit Kanada, Südamerika und Australien. Da ist staatliche Unterstützung nötig.«

Källenius hob in dem Interview hervor, dass die Bundesregierung im Koalitionsausschuss zuletzt »viele wichtige Dinge geregelt« habe, mahnte aber in Bereichen der E-Mobilität auch Fortschritte an. »Die Ladeinfrastruktur muss so schnell wie möglich ausgebaut werden, und wir müssen alles daran setzen, die Erzeugung von grünem Strom voranzutreiben.« Und: »Um das Produkt, also das E-Auto, kümmern wir uns.«