Stadtflitzer Volkswagen bereitet offenbar Einstieg in E-Scooter-Verleih vor

Bald dürften E-Scooter auf deutschen Straßen erlaubt sein - und der größte Autohersteller der Republik will offenbar von Anfang an mitmischen: Volkswagen arbeitet laut "Handelsblatt" schon am Testbetrieb für den Verleih.