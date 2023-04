Der E-Zigarettenhersteller Juul hat sich mit sechs US-Bundesstaaten, darunter New York und Kalifornien, sowie dem District of Columbia auf ein Bußgeld in dreistelliger Millionenhöhe geeinigt. Man sei bereit, 462 Millionen Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe zu beseitigen, dass das Unternehmen seine süchtig machenden Produkte unrechtmäßig an Minderjährige vermarktet habe, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Insider sowie das »Wall Street Journal «.