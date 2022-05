Die britische Billig-Fluglinie Easyjet will ihr Sitzplatzangebot reduzieren – wegen massiver Personalnot. In den 60 in Großbritannien stationierten Maschinen vom Typ Airbus A319 dürfen Kundinnen und Kunden künftig nur noch je 150 statt 156 Sitze reservieren, teilte Easyjet mit. Die Airline kann das Bordpersonal dadurch von vier auf drei Menschen reduzieren.

Der Billigflieger musste wegen Personalnot bereits Anfang April täglich hunderte der geplanten 1600 Flüge streichen. Viele Beschäftigte mussten wegen einer Coronainfektion zu Hause bleiben und fehlten daher ausgerechnet, als die Nachfrage nach Flugreisen kräftig zunahm.

Wartezeiten an Flughäfen Die branchenweite Personalknappheit in Großbritannien sorgt auch an Flughäfen für Chaos: In Birmingham und Manchester mussten Passagiere am Montag teilweise stundenlang vor den Sicherheitskontrollen warten – auch weil während der Pandemie zahlreichen Mitarbeitern gekündigt worden war. Mehr als 40 Prozent der Belegschaft hätten während der Pandemie entlassen werden müssen, hieß es vom Flughafen Birmingham. Im vergangenen November habe man dann wieder eine Einstellungsoffensive begonnen, die offenbar nicht so schnell vorankommt wie erwartet.

Auch an den Londoner Flughäfen Heathrow und Stansted kam es in den vergangenen Wochen mehrfach zu sehr langen Schlangen. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps will PA zufolge eine neue Regelung einführen, mit der Berufsanfänger in der Luftfahrt bereits ihre Trainings beginnen dürfen, ohne vorher alle Sicherheitsfreigaben abwarten zu müssen.