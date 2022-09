Streit um Preiserhöhungen Keine Cola mehr bei Edeka?

Fünf Prozent in Frankreich, 30 in Deutschland?

Die weit verzweigte Rewe-Gruppe sei in vielen Ländern unterwegs und verfüge etwa über eine Einkaufspartnerschaft mit der französischen Kette Leclerc. »Wenn man hört, dass ein Lieferant bei uns sagt, er will in Deutschland 30 Prozent mehr und will für denselben Artikel in Frankreich fünf Prozent mehr, dann frage ich mich, wo die Logik ist«, sagte der Rewe-Chef. Ein Großteil der Lieferanten verhalte sich aber vernünftig. »Wir haben aber ein Problem mit den ganz großen Herstellern, die die Kraft haben, Forderungen durchzusetzen.«

Die Lebensmittelhersteller kämpfen eigenen Angaben zufolge mit anziehenden Preisen etwa für Energie und Logistik, aber auch Rohstoffe sind in Folge der russischen Invasion in die Ukraine teurer geworden. Der Nahrungsmittelriese Nestlé hatte nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters im ersten Halbjahr seine Preise etwa um 6,5 Prozent im Mittel in die Höhe geschraubt, vor Jahresfrist waren es bei dem Hersteller von Nespresso, Kitkat und Perrier noch 1,3 Prozent.