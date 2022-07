Frankreich will den hoch verschuldeten Energiekonzern EDF wieder komplett verstaatlichen. »Ich bekräftige den Willen des Staates, 100 Prozent des Kapitals von EDF zu halten«, sagte Premierministerin Elisabeth Borne in ihrer Regierungserklärung. Dies ermögliche es EDF, »die ehrgeizigen und unerlässlichen Projekte für die Zukunft unserer Energieversorgung so schnell wie möglich umzusetzen«.