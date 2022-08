In den vergangenen Jahren haben die Vermögensverwalter in Schweizer Privatbanken von der Börsenhausse und Tiefstzinsen profitiert. 2021 bezeichnete das Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG in einer aktuellen Studie gar als »goldenes Jahr«. So hätten etwa die Neugeldzuflüsse einen Rekordstand erreicht.