Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, HHLA habe in den vergangenen Tagen Gespräche mit der Bundesregierung geführt, in die die Stadt Hamburg und Cosco eingebunden gewesen seien. Dabei habe sich als mögliche Lösung eine Beteiligung von knapp unter 25 Prozent herauskristallisiert. Den Vorschlag habe die HHLA an Cosco herangetragen. »Es ist jetzt natürlich an Cosco zu sagen, wir sind auch mit 24,9 Prozent zufrieden«, zitierte Reuters einen Insider. Die HHLA lehnte eine Stellungnahme ab.