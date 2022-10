Allerdings seien auch zwei Dutzend andere europäische Häfen ganz oder teilweise im Besitz chinesischer Investoren, etwa in Rotterdam oder Piräus. In Hamburg hingegen gehe es lediglich um eine Minderheitsbeteiligung an einem von mehreren Terminals.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen betrachten die beteiligten Bundesministerien die nun vorgesehene Begrenzung der Beteiligung als »Notlösung«. Die Verhandlungen seien noch nicht ganz abgeschlossen, es laufe aber wohl auf diese Lösung hinaus, hieß es. Ohne einen Kompromiss hätte das Kanzleramt das Thema aber nicht auf die Agenda der Kabinettssitzung am Mittwoch setzen wollen.