Die Einzelhändler in Deutschland befürchten, dass sich die Lieferprobleme noch über den Zeitraum von einem Jahr hinziehen werden. Im Juni gaben in einer Umfrage des Ifo-Instituts 75,7 Prozent der befragten Unternehmen in der Branche an, dass nicht alle bestellten Waren geliefert werden können. Das waren ein leichter Rückgang zum Mai, als noch 80,1 Prozent der Einzelhändler über Lieferengpässe klagten.