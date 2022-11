Noch hoffen Verkäuferinnen und Verkäufer auf Rückkehr der Kunden vor Weihnachten. Doch die stark gestiegenen Preise haben vielen Menschen die Lust auf einen Einkaufsbummel genommen. In den Geschäften war zuletzt deutlich weniger los als etwa im Sommer. In einer Umfrage des Ifo-Instituts berichtete fast die Hälfte der befragten Einzelhändler im Oktober von weniger Kunden in ihren Läden als im Juli.