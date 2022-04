Mercedes-Benz will seine Rolle als Technologieführer der Branche gegen Newcomer wie Tesla oder BYD verteidigen. Weltweit sucht der Konzern dafür rund 3000 Softwareentwickler zur Verstärkung. In Sindelfingen südwestlich von Stuttgart entwickeln bereits rund 1100 Beschäftigte Software. An diesem Standort seien bereits rund 700 zusätzliche Stellen besetzt worden, wie Mercedes-Vorstand Markus Schäfer anlässlich der Eröffnung des dortigen Softwarezentrums am Freitag sagte. Der Autobauer investierte demnach über 200 Millionen Euro.