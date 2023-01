In ihrem Prozess hatte Holmes die Betrugsvorwürfe stets zurückgewiesen und versichert, dass sie aufrichtig an die Technologie von Theranos geglaubt habe. Sie legte Berufung gegen das Urteil ein und bat das Gericht, sie während der Berufungsverhandlung auf freiem Fuß zu lassen – und nicht, wie zuvor geurteilt, im April dieses Jahres in Haft zu schicken. Am 17. März soll ihr Antrag auf Aufschub der Haftstrafe entschieden werden.