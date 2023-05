Theranos-Bluttest-Gründerin Elizabeth Holmes soll elfjährige Haftstrafe Ende Mai antreten

In einer separaten Entscheidung ordnete Davila an, dass Holmes und ihr Topmanager Ramesh »Sunny« Balwani 452 Millionen Dollar an ihre Betrugsopfer zurückzahlen müssen . Der 57-jährige Balwani wurde wegen zwölf Betrugs- und Verschwörungsdelikten verurteilt und verbüßt aktuell eine fast 13-jährige Haftstrafe in Südkalifornien.