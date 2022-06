US-Präsident Biden war wie andere Staats- und Regierungschefs am Samstag auf Schloss Elmau eingetroffen. Es ist sein erster Besuch in Deutschland seit seiner Amtsübernahme im Januar 2021. Vor Beginn des G7-Gipfels an diesem Sonntag will er mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem bilateralen Gespräch zusammenkommen. »Dieses Treffen wird eine gute Gelegenheit bieten, die tiefen und dauerhaften Bindungen zwischen unseren beiden Ländern zu bekräftigen«, sagte eine US-Regierungsvertreterin. Nach dem G7-Treffen will Biden zum Nato-Gipfel nach Madrid weiterreisen.