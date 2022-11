Der Chiphersteller Elmos wird einen Teil seiner Fertigung wohl nicht an die Tochter eines chinesischen Unternehmens verkaufen dürfen. Das Wirtschaftsministerium habe den beteiligten Parteien mitgeteilt, dass in der Kabinettssitzung am kommenden Mittwoch »der Verkauf der Elmos Waferfertigung an Silex Microsystems AB voraussichtlich untersagt werden wird«, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens .