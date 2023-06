Der Chip-Hersteller Elmos Semiconductor will seine Wafer-Fertigung in Dortmund nach einem geplatzten China-Deal an einen US-Interessenten verkaufen. Das US-Technologie-Unternehmen Littelfuse zahlt 93 Millionen Euro für die Produktion von Siliziumscheiben für die Chipherstellung, wie Elmos mitteilte.