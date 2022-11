Der Dortmunder Oberbürgermeister Thomas Westphal hatte kritisiert, durch die Untersagung des Geschäfts stünden in Dortmund 225 Arbeitsplätze auf der Kippe. »Mit dem Verkauf wäre das nicht der Fall gewesen – jetzt muss Elmos überlegen, wie man weiter vorgeht«, sagte der SPD-Politiker.

Neben Elmos hat das Bundeskabinett auch den Verkauf einer weiteren Firma an chinesische Investoren untersagt. Medienberichten zufolge handelt es sich um die in Bayern ansässige Firma ERS Electronic. ERS Electronic ist ein weltweit tätiges Unternehmen in der Halbleiteranlagenindustrie.