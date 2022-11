Während Elon Musk in seinen Tweets über Frieden mit Putin sinniert, wächst in der westlichen Welt die Angst vor der Macht des wankelmütigen Unternehmers. Mit Twitter besitzt er nun einen der wichtigsten Kommunikationsdienste der westlichen Welt, in der Ukraine betreibt er sogar einen zweiten von existenzieller Bedeutung: Starlink. Über das Satelliten-Internet seiner Raumfahrtfirma SpaceX kommunizieren ukrainische Truppen, weil Russland das lokale Internet seit Kriegsbeginn stört.

SPIEGEL-Korrespondent Alexander Demling hält ihn darum für den mächtigsten Unternehmer der Welt. Er berichtet aus dem Silicon Valley und erklärt in dieser Podcastfolge, wie Musk immer mehr politischen Einfluss gewonnen hat, was er nun mit Twitter vorhat und welche Fehler dazu führen könnten, dass er nicht mehr der reichste Mann der Welt ist.

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .