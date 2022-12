Elon Musk schreibt an Tesla-Mitarbeiter »Bitte gehen Sie in den nächsten Tagen aufs Ganze«

Tesla wurde zuletzt an der Börse deutlich abgestraft – wohl auch infolge der Twitter-Eskapaden von Elon Musk. Nun wendet sich der Unternehmer in ungewöhnlich konstruktivem Ton an die Beschäftigten des Autobauers.