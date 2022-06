Musk hatte bereits am Dienstagmittag offenbar noch eine weitere E-Mail zum Thema geschickt, diese jedoch nicht an alle Beschäftigten, sondern an den Kreis der Führungskräfte. Darin formuliert er seinen Anspruch noch deutlicher: Wer die Präsenzpflicht von mindestens 40 Wochenstunden nicht einhalte, müsse »Tesla verlassen«. Ein Twitter-Follower postete einen Screenshot dieser Mail und fragte Musk anschließend, was er von Leuten halte, die Präsenzpflicht für ein veraltetes Konzept hielten. Musks Antwort: Die sollten bei einem anderen Arbeitgeber so tun, als würden sie arbeiten.