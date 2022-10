Der reichste Mensch der Welt besitzt jetzt ein riesiges soziales Netzwerk – das muss man erst mal sacken lassen. Vielleicht ist es das, was Elon Musk im Sinn hatte, als er am Mittwochabend deutscher Zeit die Twitter-Zentrale in San Francisco mit einem weißen Waschbecken im Arm betrat. »Let that sink in«, schrieb Musk auf Twitter zu einem Video der Aktion. »Sink« ist das englische Wort für Waschbecken, »to sink in« bedeutet, sich etwas bewusst zu werden, in diesem Falle aber auch wörtlich: »Lasst das Waschbecken rein«.