Tesla hat nach Ansicht von Firmenchef Elon Musk offenbar zu viele Angestellte. In einer knappen Mail, die dem SPIEGEL vorliegt, hat Musk seinen Mitarbeitern einen erheblichen Stellenabbau angekündigt. »Tesla wird die Zahl der Angestellten um 10 Prozent reduzieren, da wir in vielen Bereichen überbesetzt sind«, heißt es in der Mail mit dem Betreff »Personalabbau«.