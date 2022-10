Musk schreibt Brief an Werbekunden: »Kein Ort des Grauens«

Musk versuchte schon am Donnerstag, Werbekunden und Nutzer zu beruhigen, die unter ihm eine Verrohung des Tons beim Onlinedienst befürchten. Twitter dürfe kein »Ort des Grauens« werden, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne, schrieb Musk in einem offenen Brief an Anzeigenkunden. Die Plattform müsse »warm und einladend für alle« sein, schrieb Musk.