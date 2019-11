E-Auto-Hersteller Tesla baut Gigafactory in Deutschland

"Ich habe übrigens eine kleine Ankündigung": So leitete Elon Musk seine überraschende Nachricht ein. "Wir haben uns entschieden, die erste europäische Gigafactory in der Gegend von Berlin zu bauen", sagte der Tesla-Chef. Im folgenden YouTube-Video ist die Szene von Minute 43:10 an zu sehen.

Musk wählte die Bühne auf der Preisverleihung des "Goldenen Lenkrads" für die Ankündigung. Musk war überraschend zu der Verleihung des Preises von "Bild" und "Auto Bild" gekommen. Viele Details nannte Musk nicht, die Fabrik solle aber in der Nähe des neuen Berliner Flughafens BER gebaut werden.

Auf der Internetseite von Tesla sind bereits Stellen für eine "Gigafactory 4" ausgeschrieben, Standort ist dort Deutschland.

Es wird erst die dritte Tesla-Fabrik sein, in der die Elektroautos hergestellt werden. Bisher werden alle Modelle am Stammsitz des Unternehmens in Freemont, Kalifornien hergestellt. Im US-Bundesstaat Nevada errichtete Tesla die erste sogenannte Gigafactory, in der die Batterien für die E-Autos hergestellt werden.

Eine zweite Fabrik hat Tesla im US-Bundesstaat New York gebaut, eine dritte entsteht derzeit in der Nähe von Schanghai - dementsprechend wäre der Standort Berlin die Gigafactory 4.

Erst vor knapp drei Wochen gab Tesla bekannt, dass es das dritte Quartal überraschend mit einem Gewinn abgeschlossen hat. Unterm Strich verdiente der amerikanische Elektroautobauer 143 Millionen Dollar (128 Millionen Euro).

Musk konnte also sein Versprechen schwarzer Zahlen doch noch erfüllen, was ihm Analysten angesichts der hohen Expansionskosten nicht zugetraut hatten. Das Ergebnis fiel letztlich zwar positiv aus, liegt aber dennoch 54 Prozent niedriger als noch vor einem Jahr. In einem Brief an die Aktionäre zeigte sich der Tesla-Chef "höchst zuversichtlich", dass Tesla 2019 mehr als 360.000 Fahrzeuge an die Kundschaft bringt.