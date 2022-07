Damit reagiert die Twitter-Spitze auf eine dramatische Wendung in dem seit Monaten andauernden Übernahmekrimi: Musk hatte kurz zuvor die Kaufvereinbarung mit Twitter platzen lassen. In einem am Freitag von der US-Börsenaufsicht SEC veröffentlichten Schreiben werfen Musks Anwälte Twitter vor, gegen die im April besiegelte Übernahmevereinbarung verstoßen und »falsche und irreführende« Angaben gemacht zu haben.