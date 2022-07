5. Mai 2022: Musk sammelt Geld

Der Deal nimmt immer konkretere Züge an. Musk hat sich die Zusage von Investoren über mehr als sieben Milliarden Dollar für die geplante Übernahme gesichert. Laut einem von Musk eingereichten Börsendokument haben sich 19 Investoren zu Beteiligungen in Höhe von insgesamt 7,14 Milliarden Dollar verpflichtet. Unter ihnen ist der Gründer des Softwareriesen Oracle, Larry Ellison, der eine Milliarde Dollar beisteuern will.

10. Mai 2022: Trump soll zurück

Jetzt kündigt er an, was viele befürchtet haben: Musk erklärt, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wieder auf Twitter zurückkehren lassen zu wollen. »Ich würde das Verbot aufheben«, sagt Musk in einem Videointerview bei einer Veranstaltung der »Financial Times«. Die Entscheidung, Trump zu verbannen, sei »moralisch falsch und einfach nur dumm« gewesen, sagt Musk. Twitter hatte das Konto Trumps dauerhaft gesperrt, nachdem er Sympathie für seine Anhänger bekundet hatte, die am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gestürmt hatten.

13. Mai 2022: Übernahme ausgesetzt

Musk zieht die Bremse. Er setzt den Twitter-Kauf vorläufig aus, weil er erst Berechnungen abwarten wolle, dass Accounts, hinter denen keine echten Nutzer steckten, tatsächlich weniger als fünf Prozent ausmachten, schreibt der Tesla-Chef bei Twitter. Der Kurznachrichtendienst hatte diese Schätzung wenige Tage zuvor veröffentlicht.