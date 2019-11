Peinliche Panzerglaspanne Musk verliert 770 Millionen Dollar an einem Tag

Der neue Pick-up-Wagen von Tesla könnte aus einem Science-Fiction-Film aus den Achtzigern stammen: Er sieht in etwa so aus, wie man sich zuzeiten von Arnold Schwarzenegger, Lederjacken und "Mad Max" die Zukunft vorgestellt hat.

Der fast dreieckige "Cybertruck", natürlich mit Strom betrieben, soll Teslas Frontalangriff auf ein Kernsegment des US-Automarkts werden. Immer mehr Amerikaner kaufen Pritschenwagen, gern auch E-Pick-ups. In diesem Segment will Tesla ab Ende 2022 mitmischen.

Die Verkaufsversprechen für Teslas "Cybertruck" sind Tesla-typisch großspurig: Der Pick-up soll es in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 schaffen, schneller als ein Porsche; er soll eine Reichweite von bis 800 Kilometern haben - und dazu unkaputtbar sein.

"Du willst einen Truck, der wirklich tough ist", tönte Tesla-Gründer Elon Musk, 48, bei einer Präsentation am Donnerstagabend im suburbanen Los Angeles. Einen Truck, dem auch ein Vorschlaghammer nichts anhaben könne. Also schlug ein Tesla-Designer mit dem Vorschlaghammer auf Musks stählerne Männerfantasie ein , tatsächlich ohne Schaden anzurichten.

Als der Designer dann aber eine Eisenkugel gegen eine der Panzerglasscheiben schmiss, wurde es plötzlich peinlich. "Oh my f***ing God", rief Musk, als die Scheibe zersplitterte.

Video Ringo H.W. Chiu/AP/DPA

Ein zweiter Versuch mit einer zweiten Eisenkugel, dieses Mal weniger hart geworfen, trug auch nicht zur Verbesserung der Lage bei. Wieder zersplitterte das angeblich unzerstörbare Panzerglass.

"Wir wissen nicht was los ist", sagte Musk. "Wir bekommen das in den Griff."

An der Börse sorgte der Fuck-up nicht für Begeisterung. Die Tesla-Aktie verlor bis Freitagabend rund sechs Prozent an Wert. Musk, der beträchtliche Anteile an seinem Unternehmen hält, verlor 768 Millionen Dollar an einem Tag, ist allerdings auch danach noch rund 23,6 Milliarden Dollar schwer.

Die zentrale Frage ist nun, ob Kunden den "Cybertruck" auf lange Sicht annehmen. Analysten sind in diesem Punkt gespalten. "Die Zerstörung des unzerstörbaren Panzerglases ist kein guter Start", urteilte Deutsche-Bank-Analyst Emmanuel Rosner trocken. Ben Kallo von der US-Investmentbank Baird indes merkte an, dass Panzergläser vielleicht nicht die relevantesten Bestandteile eines Autos sind - auch wenn das Malheur mit der Eisenkugel sicher gutes Meme-Futter sei.