Die Emissionen von Kohlekraftwerken in Europa sind 2021 stark gestiegen. Sie legten einer Auswertung der britischen Denkfabrik Ember zufolge um 17 Prozent zu – das war das größte Plus seit Beginn des Emissionshandelssystems und der erste Anstieg seit 2015.

Zu den besonders schmutzigen Kraftwerken zählen dabei besonders viele aus Deutschland. Sieben der zehn klimaschädlichsten Kohlekraftwerke in Europa wurden demnach hierzulande betrieben. Die deutschen Kohlekraftwerke des Energiekonzerns RWE in Neurath und Niederaußem seien bei den Emissionen nur von dem polnischen Kohlekraftwerk Belchatow übertroffen worden, wie es in einer Mitteilung von Ember heißt.