Um mit der Moderation auf Twitter künftig nachzukommen, will sich das Unternehmen in Zukunft mehr auf Technik setzen. »Das Wichtigste, was sich geändert hat, ist, dass das Team jetzt ermächtigt ist, so schnell und aggressiv wie möglich zu handeln«, sagte die neue Twitter-Chefin für Vertrauen und Sicherheit, Ella Irwin, diese Woche in einem Interview mit Reuters. Laut Irwin will Twitter konkret die Automatisierung vorantreiben, anstatt sich auf zeit- und arbeitsintensive menschliche Überprüfungen schädlicher Inhalte zu verlassen.