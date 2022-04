Durch die geplante Senkung könnte das den Spritpreis nach früheren Angaben bei Benzin um 30 Cent und bei Diesel um 14 Cent pro Liter vergünstigen. Laut Statistischen Bundesamt waren die Preise für die Kraftstoffe wegen Russlands Überfall auf die Ukraine in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen, sie lagen in Deutschland wegen der hohen Steuern dabei so hoch wie fast nirgends in Europa.

Nachbarländer griffen bereits zu niedrigeren Steuern und Rabatten

Zuletzt ist nach dem Benzinpreis aber auch der Dieselpreis wieder unter die Marke von zwei Euro gesunken, wie der ADAC mitteilte. Jürgen Albrecht, Kraftstoffexperte des Verbands, erwartet eine weitere schrittweise Normalisierung nach den Extremwerten Mitte März, wenn sich die Lieferströme stabilisieren. Zudem sei der Ölpreis unter 100 Dollar je Barrel gefallen.