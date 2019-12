Die Energiewirtschaft im Jahr 2020 Genug Energie für die Wende?

Wie wird das kommende Jahr für die Wirtschaft? Lesen Sie unseren Ausblick für sechs Branchen - die übrigen fünf finden Sie unter dem Text.

Im kommenden Jahr stehen im Energiesektor wichtige Entscheidungen an. Vor allem für die Windkraftbranche wird 2020 wohl zum Schicksalsjahr. Ausufernde Bürokratie und klagewütige Anwohner haben den Ausbau der Turbinentüme auf den tiefsten Stand in diesem Jahrhundert fallen lassen, einstige Branchengrößen kämpfen mit dem Bankrott, Tausende Jobs wurden gestrichen, weitere sind bedroht.

Statt der Branche zu helfen, will die Regierung nun auch noch den Mindestabstand von Windrädern zu Städten erhöhen. Selbst kleinste Siedlungen sollen künftig den Bau neuer Rotoren im Umkreis von 1000 Metern verhindern. Der Protest gegen die Klausel ist riesig, selbst wenn die Regierung sie 2020 wohl noch etwas aufweichen wird.

Die Politik muss mit Blick auf die Windkraftbranche eine Grundsatzentscheidung fällen. Entweder, sie treibt den Bau neuer Windräder voran - und nimmt dafür in Kauf, sich bei vielen Anwohnern unbeliebt zu machen. Oder sie beschließt, dass es mit den Flächen für Windparks an Land genug ist. Dass knapp 30.000 Rotoren im dicht besiedelten Deutschland reichen.

Keine dieser beiden Extremvarianten muss schlechter sein als die andere - zumindest dann nicht, wenn man vom Ende her denkt, von den übergeordneten energiepolitischen Zielen der Bundesrepublik. Die lauten: möglichst wenig CO2-Ausstoß, möglichst viel Versorgungssicherheit, möglichst günstige Strompreise. Und möglichst viel Unabhängigkeit von Energielieferungen aus Russland, Saudi-Arabien et al.

All diese Ziele ließen sich mehr oder weniger auch mit mehr Hochseewind und Solarenergie und den entsprechenden Speichern und Netzen erreichen. Es bräuchte nur ein langfristiges Konzept. Einen Masterplan. Eben eine Grundsatzentscheidung für einen von vielen möglichen Wegen einer Energiewende.

Zäher Zoff um die Kohle

Doch die Bundesregierung vollzieht seit Jahren eher eine Art energiepolitischen Discofox: zwei Schritte vor, ein Schritt auf der Stelle, zwei Schritte zurück. Wie problematisch das ist, zeigt sich auch beim zweiten großen Energiethema, dem Kohleausstieg.

Auf einen Vorschlag, wie der Abschied von dem Klimakiller fair und gesellschaftsschonend zu bewerkstelligen wäre, hatte sich einer von der Regierung einberufene parteiübergreifende Kommission schon Anfang dieses Jahres geeinigt. Die Koalition blieb untätig - trotz aller Beteuerungen, den Empfehlungen der Experten folgen zu wollen. Bislang steht gerade einmal ein grober Entwurf für den Ausstieg aus der Steinkohle. Beim Thema Braunkohle stocken die Verhandlungen mit den betroffenen Energiekonzernen, die für das verfrühte Abschalten ihrer Meiler Kompensationen erhalten sollen.

Das zähe Ringen um die Kohle dürfte sich 2020 fortsetzen. Momentan sieht es so aus, dass ein Ausstiegsgesetz frühestens im Frühjahr wirksam werden kann - mehr als ein Jahr nach dem Abschlussbericht der Kohlekommission.

Schlüsseltechnologie Power-to-Gas

Das dritte energiepolitische Top-Thema dürfte die sogenannte Power-to-Gas-Technologie sein, die unter Einsatz von Ökostrom erneuerbaren Wasserstoff produziert - nach Überzeugung vieler Experten der zweite zentrale Baustein im Energiesystem der Zukunft.

Wasserstoff gilt als wahres Multitalent. Man kann mit ihm Autos und Flugzeuge betanken und ihn zu chemischen Grundstoffen weiterverarbeiten. Man kann ihn direkt in Gaskesseln verheizen und so den CO2-Ausstoß des Wärmesektors drosseln. Und man kann ihn per Elektrolyse in erneuerbares Methan umwandeln, ins Gasnetz einspeisen und in Zeiten von Stromknappheit in Gaskraftwerken verfeuern.

In Zukunft, wenn die Atom- und Kohlekraftwerke weitgehend abgeschaltet sind und erneuerbare Energien den Großteil des Strombedarfs decken, wird gerade die letzte Option immer wichtiger. Dann müssen nämlich bis zu rund 35 Terawattstunden Energie in Speichern vorgehalten werden, um den Bedarf der Bundesrepublik auch bei längerer Bewölkung und Windflaute zuverlässig zu decken.

Ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren könnte 2020 in gang kommen. Wirklich reaktionsschnell ist die Bundesregierung auch in diesem Bereich nicht. Andere EU-Länder sind bei der Nutzung von Power-to-Gas deutlich weiter. Erst kürzlich kündigte die dänische Regierung an, in der Nordsee eine künstliche Insel aufzuschütten, auf der im großen Stil Offshore-Windparks und Power-to-Gas-Anlagen kombiniert werden sollen.