Der massive Anstieg der Gaspreise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat in die Bilanz des Konzerns ein großes Loch gerissen. Für Gaslieferungen im Winter liege der Gaspreis inzwischen bei fast 200 Euro je Megawattstunde, erklärte Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach auf einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Hochgerechnet bis zum Jahresende könne das Unternehmen dadurch bis zu zehn Milliarden Euro an Verlust anhäufen. Uniper verzeichne tägliche Mittelabflüsse im zweistelligen Millionenbereich. Das sei »eine Situation, die für uns nicht lange durchhaltbar ist«, so Maubach.