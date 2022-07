Den Vorstellungen der US-Regierung zufolge sollen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und der Transport von Ölladungen zusammengefasst werden. Importeure sollen diese Dienstleistungen dann nur erhalten, wenn sie sich an eine Preisobergrenze für russisches Öl halten. Die Obergrenze soll zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden – auf einem Niveau, das Russland noch einen Anreiz für Exporte bietet, aber auch nicht zu hoch, um den Krieg in der Ukraine zu finanzieren. US-Regierungsvertretern zufolge könnten es in etwa 40 bis 60 Dollar pro Fass werden.

Allerdings gibt es im G7-Kreis auch Bedenken, weswegen es zuletzt keine Beschlüsse zu dem Thema gab. Fraglich ist, wie sinnvoll eine Obergrenze in westlichen Ländern ist, wenn starke Wirtschaftsmächte wie China und Indien nicht mitziehen.