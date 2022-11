Probleme der Industrie Deutschland braucht den Neustart

Leider ist es mit der Gründungsdynamik in Deutschland nicht weit her. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Zahl der Neueröffnungen in Relation zur Bevölkerung fast halbiert; zuletzt lag die Gründungsquote bei 119 Unternehmen pro 10.000 Erwerbstätige. In den ersten drei Quartalen 2022 ist die Zahl der Neugründungen abermals gesunken, wie das Statistische Bundesamt vermeldet. Vor allem ambitioniertere Firmengründungen, die direkt einige Arbeitsplätze schaffen, sind rückläufig. Gegenüber dem Vorjahr sank ihre Zahl um mehr als sieben Prozent. Ein Alarmsignal.