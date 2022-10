»Wir brauchen mehr Gaskraftwerke, die müssen »Wasserstoff-ready« sein«, sagte der Forscher. »Wir brauchen aber auch neue Infrastrukturen für Wasserstoff und gebundene Formen von Wasserstoff«, sagte der Leopoldina-Präsident. »Wir benötigen eine moderne Wasserstoff-Infrastruktur. Deutschland muss dabei eine Führungsrolle spielen.«

Einen schnellen Verzicht auf Erdgas könne sich Deutschland trotz Energiewende nicht leisten. »Wir werden noch mindestens die nächsten 20 Jahre weiterhin Erdgas brauchen«, sagte Haug. Derzeit würden etwa fünf Milliarden Kubikmeter Erdgas in Deutschland gefördert. Durch den Einsatz moderner Bohrtechnik könne in den nächsten zwei Jahren die Fördermenge vervierfacht werden. Damit könne ein Viertel des Gesamtbedarfs in Deutschland gedeckt werden. Gemeinsam mit den von Januar an verfügbaren LNG-Terminals »kann damit der deutsche Gasbedarf zeitnah über den Weltmarkt gedeckt werden«, prognostizierte Haug. »Irgendwann wird Erdgas zu schade sein, um es zu verbrennen, aber wir brauchen es in der Grundstoffindustrie, zum Beispiel um Düngemittel oder Kunststoffe herzustellen.«