Stiglitz, der 2001 für seine Arbeiten über das Verhältnis von Information und Märkten mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, sagte, es komme jetzt darauf an, alles in Betracht zu ziehen, um die Engpässe auszugleichen. Das gelte auch für die erneuerbaren Energien. »Warum sagt man hier nicht einfach: Lasst uns alle Solarpaneele nutzen, die wir auftreiben können, lasst uns alle Windräder anwerfen, die wir haben. Ihr habt so viel Wind hier in Deutschland – nutzt das doch einfach.«