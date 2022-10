In der Größenklasse bis 49 Mitarbeitende liegt der Anteil nur bei 15 Prozent, bei mehr als 500 Beschäftigten steigt er auf 60 Prozent. Zugleich gaben mehr als 90 Prozent der Befragten an, dass ihr Betrieb bereits unter den steigenden Kosten in der Energiekrise leide, aber auch unter mangelnder Planbarkeit des Geschäfts und schlechter Stimmung in den Belegschaften. Die Personalverantwortlichen wurden befragt, mit welchen Maßnahmen sie auf Energie­engpässe reagieren wollen. Am häufigsten wurde die Senkung der Gebäudetemperatur genannt, auch den Abbau von Überstunden und Urlaub halten viele für wahrscheinlich – damit kann man rasch den Betrieb einbremsen. Immerhin 32 Prozent sehen eine gezielte Drosselung der Geschäftstätigkeit als eine mögliche Maßnahme an, etwa indem man die Produktion reduziert oder Servicezeiten kürzt.