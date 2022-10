Die Gesamtlösung für die Strom- und Gaspreisbremse soll am 18. November vom Kabinett abgesegnet und am 2. Dezember vom Bundestag beschlossen werden. Der Bundesrat soll am 16. Dezember abstimmen.

Greifen soll die Regel schon ab dem 1. Dezember. Für Geschäfte am Spotmarkt sollen die Gewinne sogar schon rückwirkend ab 1. März abgeschöpft werden. Rechtliche Bedenken habe man keine, heißt es aus Regierungskreisen. Denn es handle sich um eine Regelung analog zum Steuerrecht. Und bei dieser seien Änderungen innerhalb desselben Veranlagungszeitraums zulässig, in diesem Fall also im Jahr 2022.