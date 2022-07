Die Ukraine war Mitte März an das europäische Stromnetz angeschlossen worden. Nun hat das Land nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj auch damit begonnen, Strom in die EU zu exportieren.

»Eine wichtige Etappe unserer Annäherung an die Europäische Union wurde erreicht«, sagte Selenskyj am Donnerstagabend in einer Videobotschaft. Die Ukraine »hat begonnen, über Rumänien in bedeutendem Maße Strom in das Territorium der EU zu exportieren.« Das sei »nur die erste Etappe. Wir bereiten eine Erhöhung der Lieferungen vor.«